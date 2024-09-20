Песков назвал абсурдом идею передать Крым под мандат ООН

Регионы России не могут являться предметом дискуссий или передачи кому-либо. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, предложение главы МИД Польши передать Крым под мандат ООН является абсурдом.

«Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса», - заключил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН и через 20 лет провести там «честный» референдум о его статусе, сообщает RT.

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПольшаРегионыКрымДмитрий Песков

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