Песков назвал абсурдом идею передать Крым под мандат ООН
20 сентября 202413:43
Регионы России не могут являться предметом дискуссий или передачи кому-либо. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, предложение главы МИД Польши передать Крым под мандат ООН является абсурдом.
«Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса», - заключил представитель Кремля.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН и через 20 лет провести там «честный» референдум о его статусе, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru