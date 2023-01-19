США: в случае поражения Украины Западу грозят глобальные последствия
Поражение Украины в противостоянии с Россией сулит Западу глобальные последствия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление директор национальной разведки США Эврил Хейнс на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По ее словам, это угрожает прочности альянсам западных стран.
«Это имеет последствия для нас с точки зрения того, чтобы задуматься о прочности наших альянсов, <…> и того, как мы будем урегулировать кризисы в будущем», – заявила она.
Отмечается, что западные страны помогают Киеву, в том числе исходя из своих интересов.
Хейнс также заявила, что если бы все ограничительные меры, которые западные страны ввели против России, были введены в отношении Китая, то Пекин пострадал бы сильнее. Отмечается, что Китай наверняка наблюдает за политикой ограничительных мер Запада и извлекает из этого уроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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