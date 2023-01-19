США: в случае поражения Украины Западу грозят глобальные последствия

По ее словам, это угрожает прочности альянсам западных стран.

«Это имеет последствия для нас с точки зрения того, чтобы задуматься о прочности наших альянсов, <…> и того, как мы будем урегулировать кризисы в будущем», – заявила она.

Отмечается, что западные страны помогают Киеву, в том числе исходя из своих интересов.

Хейнс также заявила, что если бы все ограничительные меры, которые западные страны ввели против России, были введены в отношении Китая, то Пекин пострадал бы сильнее. Отмечается, что Китай наверняка наблюдает за политикой ограничительных мер Запада и извлекает из этого уроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

