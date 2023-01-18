Лавров: О переговорах с Зеленским не может быть речи
Речи о переговорах России с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством»,— отметил Лавров.
Глава МИД также указал, что Москва готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам. Однако пока подобных обращений не поступало.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина, судя по законодательству страны, исключает для себя возможность переговоров с Россией. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о «невозможности проведения переговоров» с президентом России Владимиром Путиным.
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