Лавров: О переговорах с Зеленским не может быть речи

Речи о переговорах России с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством»,— отметил Лавров.

Глава МИД также указал, что Москва готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам. Однако пока подобных обращений не поступало.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина, судя по законодательству страны, исключает для себя возможность переговоров с Россией. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о «невозможности проведения переговоров» с президентом России Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаМИД РФВладимир ЗеленскийСергей Лавров
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