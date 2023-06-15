Полковник Макгрегор: Путин сорвал контрнаступление ВСУ

Контрнаступление украинской армии сорвано благодаря тактике президента России Владимира Путина. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Военный отметил, что Путин приложил максимум усилий для минимизации потерь Вооруженных сил РФ. По его мнению, сегодня российская армия самая мощная мире.

Макгрегор предупредил западных лидеров, что их нежелание остановить конфликт на Украине приведет к полному уничтожению страны. Для ВСУ ситуация складывается наихудшим образом, считает полковник.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о тяжелейших боях в Запорожской области. Он заявил, что украинская армия не оставляет попыток прорваться к Азовскому морю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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