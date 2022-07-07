США: Украина может исчезнуть с карты мира

Украина может исчезнуть с карты мира, если ее продолжать снабжать оружием, сообщил в эфире Sky News Australia бывший советник главы Пентагона, Дуглас Макгрегор.

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Он раскритиковал Запад и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву. Полковник считает, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей.

«Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи — прекращения огня — и прихода к какому-то соглашению. Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца», — отметил Макгрегор.

Как сообщалось ранее, Украина может лишиться помощи западных стран, если к осени ситуация не изменится в ее пользу. Страны начнут сворачивать поддержку, когда убедятся в невыгодности проекта — именно это и грозит Украине.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Украина
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