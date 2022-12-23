США: Россия не готова к переговорам с Украиной

По его словам, Россия не продемонстрировала готовности к встречам. Кирби отметил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден пока не планируют встречаться.

«Сейчас, к сожалению, нет никакого окна возможностей для серьезных переговоров», – отметил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что поставки вооружений Украине увеличивают шансы на переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

