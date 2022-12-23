США: Россия не готова к переговорам с Украиной
Власти Соединенных Штатов считают, что Москва не готовы к переговорам об урегулировании кризиса вокруг Украины, сообщил журналистам координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
По его словам, Россия не продемонстрировала готовности к встречам. Кирби отметил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден пока не планируют встречаться.
«Сейчас, к сожалению, нет никакого окна возможностей для серьезных переговоров», – отметил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что поставки вооружений Украине увеличивают шансы на переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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