Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, заявил Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета, сообщает РИА Новости.

По его словам, чем быстрее поймет это Киев, тем лучше.

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Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

«Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это выглядит необычно, я бы даже сказал весьма», — отметил Путин.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об отсутствии перспектив для переговоров России и Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаВладимир Путин
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