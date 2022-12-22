Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

«Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это выглядит необычно, я бы даже сказал весьма», — отметил Путин.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об отсутствии перспектив для переговоров России и Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

