Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, заявил Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета, сообщает РИА Новости.
По его словам, чем быстрее поймет это Киев, тем лучше.
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Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.
«Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это выглядит необычно, я бы даже сказал весьма», — отметил Путин.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об отсутствии перспектив для переговоров России и Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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