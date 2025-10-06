В Тюмени обезвредили три беспилотника на территории предприятия

На территории одного из предприятий в микрорайоне Антипино в Тюмени обнаружили и обезвредили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в информационном центре правительства области.

После поступления сообщения на место происшествия прибыли экстренные службы. Специалисты оперативно локализовали угрозу и предотвратили возможную детонацию устройств.