В Тюмени обезвредили три беспилотника на территории предприятия
На территории одного из предприятий в микрорайоне Антипино в Тюмени обнаружили и обезвредили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в информационном центре правительства области.
После поступления сообщения на место происшествия прибыли экстренные службы. Специалисты оперативно локализовали угрозу и предотвратили возможную детонацию устройств.
По данным властей, в результате инцидента никто не пострадал. Взрывов и возгораний зафиксировано не было.
Отмечается, что все предприятия в районе Антипино работают в штатном режиме и не приостанавливали деятельность, передает «Радиоточка НСН».
