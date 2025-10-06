Путин создал рабочую группу по поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил сформировать межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами помощи семьям с детьми и профилактикой социального сиротства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Возглавит группу уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Малообеспеченным семьям с детьми вернут часть уплаченных налогов

Мария Львова-Белова занимает пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка с 2021 года.

Она курирует вопросы усыновления, защиты прав сирот и интеграции детей с особенностями развития, передает «Радиоточка НСН».

