«Конечно, это была большая проблема. Поэтому сейчас можно будет обследовать такого человека без вреда. Приборы очень чувствительны к электромагнитным излучениям, поэтому это хороший прорыв. Сложности были из-за материалов, которые не могли выдерживать нагрузку. Потому что МРТ – это большой магнит, который может выводить из строя любые приборы. Так что теперь мы спасем большое количество людей, которым нужно проводить какие-то исследования. Даже учитывая, что был импорт, все равно такие стимуляторы не могли ставить всем. И потом это тоже была большая проблема. Поэтому здесь, я думаю, вопрос даже не столько в зависимости от импорта, сколько в цене. Сейчас, мне кажется, мы ничего не импортируем из-за санкций. Государственные поликлиники, больницы и стационары уже обеспечивают собственные нужды. У нас есть что-то по параллельному импорту, но не так много», - рассказал он.

Также Кондархин отметил, что в основном кардиостимуляторы устанавливаются бесплатно от государства.

«Это не такой гаджет, который можно просто купить, как телефон. Этот прибор настраивается специальным оборудованием. И для каждого приборчика свое оборудование. Есть специальные люди, которые умеют пользоваться этим оборудованием. Цена такого прибора 200 тысяч рублей. Но у нас их фактически устанавливает государство, это делается бесплатно, в случае, если у человека есть все показания», - отметил он.

Ранее глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев рассказал, что большая часть смертей в России в основном связана с заболеваниями сердца и сосудов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

