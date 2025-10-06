Россиянам рассказали, как совместимый с МРТ кардиостимулятор будет спасать жизни
Аппарат МРТ – это большой магнит, который может выводить из строя любые приборы, так что раньше люди с кардиостимулятором не могли нормально пройти обследование, заявил НСН Андрей Кондрахин.
Выпуск первого отечественного кардиостимулятора, совместимого с аппаратом МРТ – это большой прорыв, так как теперь такие люди смогут полноценно получать медицинскую помощь. Об этом НСН рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.
Госкорпорация Ростех начала выпуск первого отечественного электрокардиостимулятора совместимого с МРТ. Новый прибор Apollo MRI предназначен для пациентов с тяжёлыми нарушениями сердечного ритма. К 2027 году планируется выпускать до пяти тысяч устройств в год, что позволит снизить зависимость российской медицины от импорта. Презентация прошла на форуме "Биопром-2025" в Геленджике. Кондрахин рассказал, почему это большой успех для России.
«Конечно, это была большая проблема. Поэтому сейчас можно будет обследовать такого человека без вреда. Приборы очень чувствительны к электромагнитным излучениям, поэтому это хороший прорыв. Сложности были из-за материалов, которые не могли выдерживать нагрузку. Потому что МРТ – это большой магнит, который может выводить из строя любые приборы. Так что теперь мы спасем большое количество людей, которым нужно проводить какие-то исследования. Даже учитывая, что был импорт, все равно такие стимуляторы не могли ставить всем. И потом это тоже была большая проблема. Поэтому здесь, я думаю, вопрос даже не столько в зависимости от импорта, сколько в цене. Сейчас, мне кажется, мы ничего не импортируем из-за санкций. Государственные поликлиники, больницы и стационары уже обеспечивают собственные нужды. У нас есть что-то по параллельному импорту, но не так много», - рассказал он.
Также Кондархин отметил, что в основном кардиостимуляторы устанавливаются бесплатно от государства.
«Это не такой гаджет, который можно просто купить, как телефон. Этот прибор настраивается специальным оборудованием. И для каждого приборчика свое оборудование. Есть специальные люди, которые умеют пользоваться этим оборудованием. Цена такого прибора 200 тысяч рублей. Но у нас их фактически устанавливает государство, это делается бесплатно, в случае, если у человека есть все показания», - отметил он.
Ранее глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев рассказал, что большая часть смертей в России в основном связана с заболеваниями сердца и сосудов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
