Каждый третий россиянин тратит до 10% зарплаты на осенний гардероб
Около трети россиян (34%) направляют от 5 до 10% месячного дохода на покупку одежды и обуви к осеннему сезону. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping и платформы hh.ru, которые провели совместный опрос.
По результатам исследования, еще 20% участников тратят на обновление гардероба 11-20% зарплаты, а 12% — до 30%. Более трети дохода на новые вещи выделяют 7% респондентов, чаще всего — работники розничной торговли, финансовой сферы, бухгалтерии и административного персонала. Самыми экономными оказались специалисты транспорта, IT, строительства и недвижимости — они ограничиваются менее чем 5% заработка.
Наибольшей популярностью у россиян пользуется одежда отечественных брендов: 24% опрошенных чаще всего выбирают продукцию российского масс-маркета. При этом 46% респондентов иногда покупают вещи иностранных марок, не представленных в России, и 11% делают это регулярно.
Каждый четвертый участник опроса уверен, что внешний вид напрямую влияет на карьеру, а 68% считают его важным, но не решающим фактором. Чаще всего зависимость успеха от внешности отмечают представители высшего и среднего менеджмента, тогда как в IT и транспортной сфере большинство уверено, что решающее значение имеет профессионализм, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Делягин предложил втрое повысить оклады солдат срочной службы
- Каждый третий россиянин тратит до 10% зарплаты на осенний гардероб
- Меркель может претендовать на пост председателя Еврокомиссии
- Интересный эксперимент: Когда ждать российские бананы
- Путин создал рабочую группу по поддержке семей с детьми
- Россиянам рассказали, как совместимый с МРТ кардиостимулятор будет спасать жизни
- Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелу
- Реквием по медицине: Психиатр объяснил «зависимость» россиян от советов из интернета
- В Тюмени обезвредили три беспилотника на территории предприятия
- Владельцев iPhone призвали дождаться второй версии iOS 26
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru