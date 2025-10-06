Каждый третий россиянин тратит до 10% зарплаты на осенний гардероб

Около трети россиян (34%) направляют от 5 до 10% месячного дохода на покупку одежды и обуви к осеннему сезону. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping и платформы hh.ru, которые провели совместный опрос.

По результатам исследования, еще 20% участников тратят на обновление гардероба 11-20% зарплаты, а 12% — до 30%. Более трети дохода на новые вещи выделяют 7% респондентов, чаще всего — работники розничной торговли, финансовой сферы, бухгалтерии и административного персонала. Самыми экономными оказались специалисты транспорта, IT, строительства и недвижимости — они ограничиваются менее чем 5% заработка.

Шопинг жив: Торговые центры не верят в полный уход магазинов одежды

Наибольшей популярностью у россиян пользуется одежда отечественных брендов: 24% опрошенных чаще всего выбирают продукцию российского масс-маркета. При этом 46% респондентов иногда покупают вещи иностранных марок, не представленных в России, и 11% делают это регулярно.

Каждый четвертый участник опроса уверен, что внешний вид напрямую влияет на карьеру, а 68% считают его важным, но не решающим фактором. Чаще всего зависимость успеха от внешности отмечают представители высшего и среднего менеджмента, тогда как в IT и транспортной сфере большинство уверено, что решающее значение имеет профессионализм, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеОдежда

Горячие новости

Все новости

партнеры