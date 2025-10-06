Каждый третий россиянин тратит до 10% зарплаты на осенний гардероб

Около трети россиян (34%) направляют от 5 до 10% месячного дохода на покупку одежды и обуви к осеннему сезону. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping и платформы hh.ru, которые провели совместный опрос.

По результатам исследования, еще 20% участников тратят на обновление гардероба 11-20% зарплаты, а 12% — до 30%. Более трети дохода на новые вещи выделяют 7% респондентов, чаще всего — работники розничной торговли, финансовой сферы, бухгалтерии и административного персонала. Самыми экономными оказались специалисты транспорта, IT, строительства и недвижимости — они ограничиваются менее чем 5% заработка.