Меркель может претендовать на пост председателя Еврокомиссии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может стремиться занять должность председателя Европейской комиссии, сменив на этом посту Урсулу фон дер Ляйен. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, Меркель якобы пытается укрепить свой политический вес, критикуя позицию Польши и стран Балтии по отношению к России. Он отметил, что таким образом экс-канцлер может готовить аргументы в пользу своего возвращения в большую политику.