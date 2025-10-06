Меркель может претендовать на пост председателя Еврокомиссии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может стремиться занять должность председателя Европейской комиссии, сменив на этом посту Урсулу фон дер Ляйен. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, Меркель якобы пытается укрепить свой политический вес, критикуя позицию Польши и стран Балтии по отношению к России. Он отметил, что таким образом экс-канцлер может готовить аргументы в пользу своего возвращения в большую политику.

Рар также сообщил, что в Брюсселе, по слухам, растет недовольство стилем руководства фон дер Ляйен, который он охарактеризовал как «волюнтаристский и вождистский». При этом, добавил политолог, обсуждаются различные сценарии, включая возможность назначения на этот пост президента Франции Эммануэля Макрона после его ухода с должности.

По мнению эксперта, Меркель, вернувшаяся к публичной активности, может использовать свой опыт общения с российским президентом Владимиром Путиным как политическое преимущество, способное усилить ее позиции в европейской бюрократии, передает «Радиоточка НСН».

