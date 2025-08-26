В Калининграде осудили мужчину за взятку сотруднику ФСБ
Ленинградский районный суд Калининграда приговорил местного жителя к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей за дачу взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Следствие установило, что в декабре 2024 года подсудимый передал офицеру спецслужбы 5 миллионов рублей как часть взятки в 10 миллионов.
За эти деньги он рассчитывал добиться прекращения международного розыска и уголовного дела против жителя региона, обвиняемого в контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупном размере.
Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение. Суд учел, что преступление совершено впервые, а также смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, троих детей на иждивении и болезни. Отягчающих обстоятельств не выявлено. В доход государства конфискованы переданные 5 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
