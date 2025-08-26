В Калининграде осудили мужчину за взятку сотруднику ФСБ

Ленинградский районный суд Калининграда приговорил местного жителя к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей за дачу взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что в декабре 2024 года подсудимый передал офицеру спецслужбы 5 миллионов рублей как часть взятки в 10 миллионов.