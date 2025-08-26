В жилом доме на улице Стойкости в Петербурге произошел взрыв газа

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв бытового газа в жилом доме на улице Стойкости. По данным МЧС, возгорание охватило около 50 кв. метров в квартире на четвертом этаже, к тушению привлекли 28 пожарных и семь единиц техники.

Как сообщают источники «78» и «Фонтанки», одного мужчину выбросило из окна взрывной волной, он погиб. Еще один человек пострадал, его состояние уточняется. Жильцы дома рассказали, что перед пожаром услышали мощный хлопок.

В результате происшествия в подъезде отключено газоснабжение 36 квартир. На месте работает прокуратура Кировского района, которая проверяет соблюдение правил эксплуатации газового оборудования и оценивает возможные нарушения в сфере ЖКХ.

Решается вопрос о мерах прокурорского реагирования, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
