США примут решение об отправке Украине кассетных боеприпасов в ближайшие дни
6 июля 202303:29
Американские власти ближайшие дни могут принять решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов, сообщает CBS.
По словам собеседников телеканала, обсуждение данного вопроса нацелено на то, чтобы удовлетворить высокую потребность Украины в боеприпасах на фоне контрнаступления.
Площадь поражения одного такого снаряда в пять раз больше, чем у боеприпасов обычного типа.
Украина включила в свой запрос к США кассетные авиационные боеприпасы МК-20 в марте этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru