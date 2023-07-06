США примут решение об отправке Украине кассетных боеприпасов в ближайшие дни

По словам собеседников телеканала, обсуждение данного вопроса нацелено на то, чтобы удовлетворить высокую потребность Украины в боеприпасах на фоне контрнаступления.

Площадь поражения одного такого снаряда в пять раз больше, чем у боеприпасов обычного типа.

Украина включила в свой запрос к США кассетные авиационные боеприпасы МК-20 в марте этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

