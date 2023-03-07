СМИ: Киев попросил у Вашингтона кассетные боеприпасы

Украина включила в свой запрос к США кассетные авиационные боеприпасы МК-20, сообщает Reuters.

СМИ: В Турции опровергли информацию о поставках кассетных боеприпасов Украине

Киев планирует сбрасывать бронебойные снаряды с дронов на российских военных. Украинские власти просят Соединенные Штаты отправить кассетные бомбы в дополнение к призывам передать 155-миллиметровые снаряды.

Ранее Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников заявило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что информация не соответствует действительности.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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