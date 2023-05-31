США поставят Украине боеприпасы для Patriot и HIMARS

США в новом пакете военной помощи передадут Украине боеприпасы для ЗРК Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил представитель Госдепа Джон Кирби.

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Он отметил, что помощь военного оборонного ведомства США также включает в себя системы ПВО Avanger и Stinger, а также противотанковые средства.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему откладывается наступление украинской армии.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:ОружиеСША

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