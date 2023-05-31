США поставят Украине боеприпасы для Patriot и HIMARS
31 мая 202320:55
США в новом пакете военной помощи передадут Украине боеприпасы для ЗРК Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил представитель Госдепа Джон Кирби.
Он отметил, что помощь военного оборонного ведомства США также включает в себя системы ПВО Avanger и Stinger, а также противотанковые средства.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему откладывается наступление украинской армии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru