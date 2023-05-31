США поставят Украине боеприпасы для Patriot и HIMARS

Он отметил, что помощь военного оборонного ведомства США также включает в себя системы ПВО Avanger и Stinger, а также противотанковые средства.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему откладывается наступление украинской армии.

