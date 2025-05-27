США подтвердили поддержку прямых переговоров России и Украины
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон продолжает поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной как ключевой механизм для достижения справедливого и устойчивого мира.
По ее словам, военного решения конфликта не существует, и необходим дипломатический подход.
Ранее президент России Владимир Путин предложил возобновить переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, целью этих переговоров являлось устранение первопричин конфликта и защита интересов России.
Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контакт с украинской стороной состоялся только на следующий день и длился около двух часов. После встречи Москва выразила готовность к продолжению переговорного процесса, передает «Радиоточка НСН».
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