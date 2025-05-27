США подтвердили поддержку прямых переговоров России и Украины

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон продолжает поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной как ключевой механизм для достижения справедливого и устойчивого мира.

По ее словам, военного решения конфликта не существует, и необходим дипломатический подход.