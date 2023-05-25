США планируют продать Киеву NASAMS на $285 млн
Американская администрация объявила о контракте на 285 млн долларов на продажу Киеву зенитного ракетного комплекса малой и средней дальности NASAMS, сообщает Госдеп.
Украина может получить одну радиолокационную станцию AN/MPQ-64F1 «Сентинел» и другое оборудование. В США считают, что сделка не приведет к изменению военного баланса в регионе и не скажется негативно на боеготовности американской системы обороны.
Белый дом уведомил Конгресс о принятых решениях. Теперь у парламентариев есть 30 дней для изучения соглашения и его возможного блокирования.
Ранее стало известно, что Норвегия передаст Украине две американские системы ПВО NASAMS.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru