США планируют продать Киеву NASAMS на $285 млн

Украина может получить одну радиолокационную станцию AN/MPQ-64F1 «Сентинел» и другое оборудование. В США считают, что сделка не приведет к изменению военного баланса в регионе и не скажется негативно на боеготовности американской системы обороны.

Белый дом уведомил Конгресс о принятых решениях. Теперь у парламентариев есть 30 дней для изучения соглашения и его возможного блокирования.

Ранее стало известно, что Норвегия передаст Украине две американские системы ПВО NASAMS.

