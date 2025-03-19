США планируют достичь рамочного соглашения по Украине в Саудовской Аравии
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что американские власти рассчитывают на выработку рамочного соглашения в ходе встреч, которые состоятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни.
Брюс отметила, что США ожидают, что соглашение будет «жестким и быстрым».
Она также уточнила, что все участники переговоров уже находятся «за столом», подразумевая активное участие сторон в процессе урегулирования конфликта на Украине.
В феврале в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями США и России, направленные на восстановление двусторонних отношений и подготовку к возможному саммиту президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru