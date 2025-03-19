США планируют достичь рамочного соглашения по Украине в Саудовской Аравии

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что американские власти рассчитывают на выработку рамочного соглашения в ходе встреч, которые состоятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

Брюс отметила, что США ожидают, что соглашение будет «жестким и быстрым».