США отправят высокопоставленных чиновников в Саудовскую Аравию для переговоров

Высокопоставленные чиновники администрации США отправятся в Саудовскую Аравию в ближайшие дни для подготовки к переговорам по Украине. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, это будет техническая и рамочная работа, осуществляемая старшим персоналом, а не руководством.