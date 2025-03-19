США отправят высокопоставленных чиновников в Саудовскую Аравию для переговоров

Высокопоставленные чиновники администрации США отправятся в Саудовскую Аравию в ближайшие дни для подготовки к переговорам по Украине. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, это будет техническая и рамочная работа, осуществляемая старшим персоналом, а не руководством.

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Она добавила, что формат переговоров и участие представителей России и Украины пока обсуждаются. Точные детали работы в Саудовской Аравии, а также составы делегаций будут уточняться в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в период с 19 по 20 марта состоятся дополнительные согласования по датам и составам делегаций для предстоящих переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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