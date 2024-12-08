США: Передача Украине ATACMS не станет панацеей для Киева
Передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS американского производства и разрешение на удары вглубь территории России не станут панацеей для Украины, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Это не панацея, а еще одна дополнительная возможность», — заявил он. Отмечается, что для Вашингтона проблема с передачей ATACMS заключалась в размере собственного арсенала, а когда Вашингтон накопил достаточное количество этих ракет для отправки, то передал их Вооруженным силам Украины.
Ранее в Минобороны заявили, что за неделю были сбиты десять ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru