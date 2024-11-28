Путин заявил, что «Искандер» лучше ATACMS

Выступая на саммите ОДКБ в Астане, он указал, что масса боевой части в тротиловом эквиваленте у упомянутых систем примерно одинаковая, однако у «Искандера» больше дальность

«Новая американская система PSM по параметрам ни в чём не превосходит российские аналоги», - заключил российский лидер.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина 23 и 25 ноября ударила ракетами ATACMS по объектам в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».