Путин заявил, что «Искандер» лучше ATACMS

Российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трёх модификаций американских ATACMS. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Удар «Искандера» по МиГ-29 на аэродроме ВСУ попал на видео

Выступая на саммите ОДКБ в Астане, он указал, что масса боевой части в тротиловом эквиваленте у упомянутых систем примерно одинаковая, однако у «Искандера» больше дальность

«Новая американская система PSM по параметрам ни в чём не превосходит российские аналоги», - заключил российский лидер.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина 23 и 25 ноября ударила ракетами ATACMS по объектам в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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