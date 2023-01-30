В США назвали отправку танков Украине информационной операцией

Эксперт усомнился в эффективности поставляемой техники и ее влиянии на успехи Киева.

«Я могу сказать вам, что просто наличие танков НАТО не означает успеха на поле боя», — указал Дэвис.

Кроме того, подполковник высказал мнение, что действия США обостряют ситуацию и «подталкивают Россию к войне», сообщает РЕН ТВ. Как отметил Дэвис, Вашингтон предоставляет Украине разведданные, боеприпасы, системы вооружения и средства ремонта, «только на спусковой крючок пока не нажал».

Ранее стало известно, что Киев получит немецкие танки Leopard 2 и американские Abrams. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, западные партнеры передадут стране 321 танк, напоминает телеканал «360».

