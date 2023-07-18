США не видят последствий удара по Крымскому мосту на ход спецоперации
Американские власти не усматривают никаких последствий теракта на Крымском мосту, которые бы влияли на ход специальной военной операции, но считают преждевременным делать окончательные выводы на этот счет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джона Кирби.
По его словам, невидно никакого воздействия удара по мосту на расстановку российских сил и средств и ее военный потенциал в Крыму или на юге Украины.
Как стало известно ранее, США не могут возложить ответственность за теракт на Крымском мосту на одну из сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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