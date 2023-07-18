США не видят последствий удара по Крымскому мосту на ход спецоперации

По его словам, невидно никакого воздействия удара по мосту на расстановку российских сил и средств и ее военный потенциал в Крыму или на юге Украины.

Как стало известно ранее, США не могут возложить ответственность за теракт на Крымском мосту на одну из сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

