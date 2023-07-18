Хуснуллин: Восстановили движение по Крымскому мосту

Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщил в Telegram вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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Он уточнил, что оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Отмечается, что подготовить объект к запуску удалось в кратчайшие сроки. Проведена предварительная диагностика конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет возобновить движение.

Ранее появилось спутниковое фото Крымского моста после взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактыКрымский Мост

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