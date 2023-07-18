Хуснуллин: Восстановили движение по Крымскому мосту
18 июля 202301:01
Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщил в Telegram вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Он уточнил, что оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Отмечается, что подготовить объект к запуску удалось в кратчайшие сроки. Проведена предварительная диагностика конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет возобновить движение.
Ранее появилось спутниковое фото Крымского моста после взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru