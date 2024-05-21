США не планируют направлять на Украину военных инструкторов

Американские власти не планируют отправлять на Украину военных инструкторов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльза Брауна.

СМИ: Британские военные инструкторы возобновили работу на Украине

Он напомнил, что американские военные инструкторы до начала спецоперации находились на территории Украины. Сейчас они могут вернуться туда для выполнения своих действий только после завершения боевых действий.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что инструкторы НАТО пришли в Украину после 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

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