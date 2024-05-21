США не планируют направлять на Украину военных инструкторов
21 мая 202401:35
Американские власти не планируют отправлять на Украину военных инструкторов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльза Брауна.
Он напомнил, что американские военные инструкторы до начала спецоперации находились на территории Украины. Сейчас они могут вернуться туда для выполнения своих действий только после завершения боевых действий.
Ранее экс-депутат Рады заявил, что инструкторы НАТО пришли в Украину после 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru