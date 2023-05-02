США не будут обнародовать данные о потерях ВСУ
2 мая 202300:26
Американские власти не будут публиковать данные о потерях украинских Вооруженных силах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
По его словам, Вашингтон никогда не говорит о потерях украинской стороны и эта позиция вряд ли изменится.
Как отметил Кирби, власти Украины могут опубликовать такие данные.
Ранее удар по Павлограду лишил ресурсов для наступления три бригады ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru