США не будут обнародовать данные о потерях ВСУ

Американские власти не будут публиковать данные о потерях украинских Вооруженных силах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

СМИ: Глава Минобороны Украины заявил о выходе ВСУ на финишную прямую контрнаступления

По его словам, Вашингтон никогда не говорит о потерях украинской стороны и эта позиция вряд ли изменится.

Как отметил Кирби, власти Украины могут опубликовать такие данные.

Ранее удар по Павлограду лишил ресурсов для наступления три бригады ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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