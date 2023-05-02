США не будут обнародовать данные о потерях ВСУ

По его словам, Вашингтон никогда не говорит о потерях украинской стороны и эта позиция вряд ли изменится.

Как отметил Кирби, власти Украины могут опубликовать такие данные.

Ранее удар по Павлограду лишил ресурсов для наступления три бригады ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

