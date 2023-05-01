СМИ: Глава Минобороны Украины заявил о выходе ВСУ на финишную прямую контрнаступления

По его мнению, в настоящее время можно сказать, что Киев выходит на финишную прямую, когда можно сказать, что «все готово».

«А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», — заключил Резников.

Ранее глава пресс-центра ​Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атака на нефтебазу в Севастополе является элементом подготовки ВСУ к контрнаступлению, сообщает «Радиоточка НСН».