США могут одобрить отправку кассетных боеприпасов на Украину
Белый дом в ближайшее время примет решение относительно передачи Киеву кассетных боеприпасов, сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
В случае положительного решения такие боеприпасы пополнят новый пакет военной помощи Украине уже в июле.
По данным СМИ, Украина включила в свой запрос к США кассетные авиационные боеприпасы МК-20 в марте этого года. Украинские власти просят Соединенные Штаты отправить кассетные бомбы в дополнение к призывам передать 155-миллиметровые снаряды. Отмечается, что Киев якобы планирует сбрасывать бронебойные снаряды с дронов.
Ранее Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников заявило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что информация не соответствует действительности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru