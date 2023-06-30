США могут одобрить отправку кассетных боеприпасов на Украину

По данным СМИ, Украина включила в свой запрос к США кассетные авиационные боеприпасы МК-20 в марте этого года. Украинские власти просят Соединенные Штаты отправить кассетные бомбы в дополнение к призывам передать 155-миллиметровые снаряды. Отмечается, что Киев якобы планирует сбрасывать бронебойные снаряды с дронов.

Ранее Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников заявило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что информация не соответствует действительности.

