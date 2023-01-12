Украинский посол опроверг информацию о получении от Турции кассетных боеприпасов

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что информация о получении Киевом кассетных боеприпасов от Анкары не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

СМИ: В Турции опровергли информацию о поставках кассетных боеприпасов Украине

По его словам, все подобные утверждения лживы, а их цель - очернение образа Турции.

«Подобные утверждения лживы, я их полностью отвергаю. Эти сообщения были подготовлены с целью навредить отношениям Украины и Турции и для создания негативного образа Анкары», - подчеркнул Боднар.

Он также не исключил, что подобные сообщения могут быть частью «российской пропаганды».

Ранее Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников заявило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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