Украинский посол опроверг информацию о получении от Турции кассетных боеприпасов
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что информация о получении Киевом кассетных боеприпасов от Анкары не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.
По его словам, все подобные утверждения лживы, а их цель - очернение образа Турции.
«Подобные утверждения лживы, я их полностью отвергаю. Эти сообщения были подготовлены с целью навредить отношениям Украины и Турции и для создания негативного образа Анкары», - подчеркнул Боднар.
Он также не исключил, что подобные сообщения могут быть частью «российской пропаганды».
Ранее Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников заявило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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