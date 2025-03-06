СМИ: Отключение системы Starlink на Украине может вызвать недовольство Польши

Отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине не понравится Польше, а также может вызвать конфликт между ней и США. Об этом сообщила газета Mundo.

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По данным издания, власти Польши платят за 20 тысяч терминалов, которые используют вооруженные силы Украины. Поэтому вероятное отключение Starlink вызовет негативную реакцию польского руководства.

При этом, по мнению авторов статьи, Вашингтон, похоже, «не видит никаких проблем в конфликтах со своими союзниками».

Ранее Французский спутниковый оператор Eutelsat заявил о готовности предоставить Украине дополнительный доступ в интернет, если американский бизнесмен Илон Маск решит отключить сервис Starlink, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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