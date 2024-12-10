США: 18-летние новобранцы ВСУ будут экипированы в случае их мобилизации

«Если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы», — заявил он. Так дипломат ответил на вопрос о том, призывает ли Украину администрация США расширить мобилизацию.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена призывает Украину снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность Вооруженных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

