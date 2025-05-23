Средства ПВО сбили два украинских дрона над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атака произошла около 19:30 мск. Дроны были успешно поражены дежурными системами ПВО на территории региона.

Мужчина пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская область

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