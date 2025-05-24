В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали десять человек

Один человек погиб, десять пострадали в результате аварии на трассе М-12 в Московской области. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали агентству в экстренных службах, на автодороге столкнулись микроавтобус и три легковых автомобиля. Сообщалось об одном погибшем.

Позже Минздрав региона уточнил, что в результате ДТП погиб человек, еще десять, в том числе трое детей, пострадали.

На месте аварии работают бригады скорой помощи и центра медицины катастроф, кроме того, к эвакуации привлечен вертолет санитарной авиации. Раненых доставляют в медучреждения Подмосковья.

По данным пресс-службы управления Следственного комитета по региону, в аварии погибли два человека: женщина и ребенок.

Ранее в Волгоградской области столкнулись три автомобиля, погибли пять человек.

