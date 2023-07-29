Средства ПВО РФ уничтожили семь ракет Storm Shadow, два снаряда HIMARS и пять БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили семь крылатых ракет Storm Shadow, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Вдобавок система ПВО за сутки перехватила две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты ПВО С-200.
На краснолиманском направлении российские военные отразили две украинские атаки возле Райгородка в ЛНР и Серебрянского лесничества, отметили в Минобороны России. Вдобавок в районе Запорожья ВС РФ уничтожили склад топлива украинской группировки войск «Запорожье».
Минобороны России 28 июля сообщило о срыве ротации ВСУ на Донецком направлении. Отражено семь атак украинской армии, уничтожено 260 военнослужащих противника, передает «Радиоточка НСН».
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