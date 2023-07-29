Вдобавок система ПВО за сутки перехватила две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты ПВО С-200.

На краснолиманском направлении российские военные отразили две украинские атаки возле Райгородка в ЛНР и Серебрянского лесничества, отметили в Минобороны России. Вдобавок в районе Запорожья ВС РФ уничтожили склад топлива украинской группировки войск «Запорожье».

Минобороны России 28 июля сообщило о срыве ротации ВСУ на Донецком направлении. Отражено семь атак украинской армии, уничтожено 260 военнослужащих противника, передает «Радиоточка НСН».

