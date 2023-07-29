Средства ПВО РФ уничтожили семь ракет Storm Shadow, два снаряда HIMARS и пять БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили семь крылатых ракет Storm Shadow, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ: ВСУ предприняли повторную попытку удара ракетой С-200 в районе Азова

Вдобавок система ПВО за сутки перехватила две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты ПВО С-200.

На краснолиманском направлении российские военные отразили две украинские атаки возле Райгородка в ЛНР и Серебрянского лесничества, отметили в Минобороны России. Вдобавок в районе Запорожья ВС РФ уничтожили склад топлива украинской группировки войск «Запорожье».

Минобороны России 28 июля сообщило о срыве ротации ВСУ на Донецком направлении. Отражено семь атак украинской армии, уничтожено 260 военнослужащих противника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперацияПВО

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