Спрос на дрова резко увеличился на Украине

Отмечается, что стоимость дров увеличилась на треть, при этом потребители вынуждены дожидаться их по месяцу и более. В ряде украинских регионов наблюдается дефицит дров, поскольку на домохозяйство на зиму приходится как минимум, 8-10 кубометров, оптимальный объем — 30-40 кубометров.

В частности, в одном из районов Львовской области глава деревообрабатывающего предприятия Ирина Мацепура пожаловалась на дефицит дров в негазифицированном районе и высокие цены на электроэнергию.

Кроме того, жильцы частных домов на Украине активно скупают твердотопливные котлы, печки, буржуйки и топливо. Некоторые из них делают дома энергонезависимыми и строят камины с воздуховодами. По словам печного мастера из Киевской области Юрия, многие клиенты заказывают традиционную украинскую печь с горячей стеной, лежанкой и плитой для готовки даже в современные коттеджи.

Ранее сообщалось, что Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров для жителей прифронтовых районов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

