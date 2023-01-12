Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова
В настоящее время за рубежом люди переходят на уголь и дрова. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании.
Он также отметил радость россиян, чьи дома и квартиры были недавно подключены к газоснабжению.
«Ну, что называется, почувствуйте разницу», - приводит РИА Новости слова Медведева.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе прямой линии заявил, что газификация региона полностью завершится к 2028 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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