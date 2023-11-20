Спикер Рады Стефанчук: Права русских на Украине должны быть ущемлены

На Украине «нет и не может быть» русского национального меньшинства, а права русских должны быть ущемлены. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

СМИ: требование ЕС к Украине уважать другие языки не затронет русский

Он отметил, что представители русского народа не должны иметь «никаких привилегий». По словам Стефанчука, если «этот народ» не демонстрирует уважения, а осуществляет «агрессию» против Киева, то его права «должны быть ущемлены в этой части».

Ранее, 9 ноября, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на Украине отсутствует русское национальное меньшинство, поэтому вопрос о защите прав русских в стране не поднимался в ходе переговоров Евросоюза и Киева. При этом Стефанишина отметила, что в стране «есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры