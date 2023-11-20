Спикер Рады Стефанчук: Права русских на Украине должны быть ущемлены
На Украине «нет и не может быть» русского национального меньшинства, а права русских должны быть ущемлены. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Он отметил, что представители русского народа не должны иметь «никаких привилегий». По словам Стефанчука, если «этот народ» не демонстрирует уважения, а осуществляет «агрессию» против Киева, то его права «должны быть ущемлены в этой части».
Ранее, 9 ноября, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на Украине отсутствует русское национальное меньшинство, поэтому вопрос о защите прав русских в стране не поднимался в ходе переговоров Евросоюза и Киева. При этом Стефанишина отметила, что в стране «есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке», передает «Радиоточка НСН».
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