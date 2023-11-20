Спикер Рады Стефанчук: Права русских на Украине должны быть ущемлены

Он отметил, что представители русского народа не должны иметь «никаких привилегий». По словам Стефанчука, если «этот народ» не демонстрирует уважения, а осуществляет «агрессию» против Киева, то его права «должны быть ущемлены в этой части».

Ранее, 9 ноября, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на Украине отсутствует русское национальное меньшинство, поэтому вопрос о защите прав русских в стране не поднимался в ходе переговоров Евросоюза и Киева. При этом Стефанишина отметила, что в стране «есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке», передает «Радиоточка НСН».

