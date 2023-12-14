Спикер Рады Стефанчук объяснил цитатой Бандеры стремление Украины попасть в ЕС

Он также заявил, что Киев принял все требуемые законы, провел реформы и целиком выполнил все требования для старта переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в сообщество.

