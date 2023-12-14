Спикер Рады Стефанчук объяснил цитатой Бандеры стремление Украины попасть в ЕС
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил намерение Киева вступить в Евросоюз цитатой украинского пособника нацистов Степана Бандеры: «Никто и ничто не имеет права остановить идею, время которой пришло». Соответствующий пост он разместил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Он также заявил, что Киев принял все требуемые законы, провел реформы и целиком выполнил все требования для старта переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в сообщество.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru