СМИ: Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут отложить до марта

Начало официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз могут отложить до марта, если Венгрия не даст своего согласия во время саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

По их данным, в случае, если Венгрия не изменит своей позиции по Украине, то дальнейшие шаги Грузии и Боснии и Герцеговины по интеграции в ЕС, которые Будапешт одобрил, станут также невозможными.