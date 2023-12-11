СМИ: Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут отложить до марта

Начало официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз могут отложить до марта, если Венгрия не даст своего согласия во время саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

По их данным, в случае, если Венгрия не изменит своей позиции по Украине, то дальнейшие шаги Грузии и Боснии и Герцеговины по интеграции в ЕС, которые Будапешт одобрил, станут также невозможными.

«Политический сигнал»: Президент Аргентины хочет принять конференцию по Украине

Кроме того, могут возникнуть проблемы и с выделением Киеву 50 млрд евро, которое также будет обсуждаться во время предстоящего на текущей неделе саммита ЕС. По данным портала, если Венгрия заблокирует новый пакет помощи, то страны-участницы объединения будут вынуждены наращивать поддержку за счет средств из национальных бюджетов. Этот способ финансирования Украины будет более сложным и дорогим, отмечает портал.

Ранее The Economist писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер победившей на парламентских выборах нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс могут помешать финансированию Украины и вступлению страны в Евросоюз.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры