СМИ: Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут отложить до марта
Начало официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз могут отложить до марта, если Венгрия не даст своего согласия во время саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
По их данным, в случае, если Венгрия не изменит своей позиции по Украине, то дальнейшие шаги Грузии и Боснии и Герцеговины по интеграции в ЕС, которые Будапешт одобрил, станут также невозможными.
Кроме того, могут возникнуть проблемы и с выделением Киеву 50 млрд евро, которое также будет обсуждаться во время предстоящего на текущей неделе саммита ЕС. По данным портала, если Венгрия заблокирует новый пакет помощи, то страны-участницы объединения будут вынуждены наращивать поддержку за счет средств из национальных бюджетов. Этот способ финансирования Украины будет более сложным и дорогим, отмечает портал.
Ранее The Economist писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер победившей на парламентских выборах нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс могут помешать финансированию Украины и вступлению страны в Евросоюз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Литвы заявил, что Венгрия выступает против Европы
- СМИ: Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут отложить до марта
- Жанна Бадоева станет новой ведущей телешоу «Лучше всех!»
- Суд отклонил иск лидера религиозной группы к Григорию Лепсу
- СМИ: Центробанк повысит ключевую ставку до 16% годовых
- ЦИК: Выборы президента России состоятся в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
- Израиль подтвердил открытие КПП «Керем-Шалом» на границе с Газой
- Иосиф Пригожин заболел пневмонией
- «Русал» может заморозить или закрыть нерентабельные заводы
- Глава Тувы запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru