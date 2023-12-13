Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о членстве Украины

Как отметил премьер, он не даст ЕС «совершить ошибку», даже если против переговорного процесса выступит только венгерская сторона.

«Украина не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении, а ... по геостратегическим, так скажем, политическим причинам, с ней все равно надо начать переговоры. По-моему, это ошибка», — подчеркнул Орбан.

Ранее СМИ сообщили, что начало официальных переговоров о вступлении Киева в ЕС могут отложить до марта, если Будапешт не даст своего согласия на это во время саммита сообщества. Встреча пройдет в Брюсселе 14-15 декабря.

Между тем канцлер Австралии Карл Нехаммер заявил, что его страна не согласится на начало переговоров о членстве Украины в ЕС в нынешних условиях, пишет «Свободная пресса».

