Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о членстве Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в сообщество. Слова политика приводит портал Mandiner.
Как отметил премьер, он не даст ЕС «совершить ошибку», даже если против переговорного процесса выступит только венгерская сторона.
«Украина не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении, а ... по геостратегическим, так скажем, политическим причинам, с ней все равно надо начать переговоры. По-моему, это ошибка», — подчеркнул Орбан.
Ранее СМИ сообщили, что начало официальных переговоров о вступлении Киева в ЕС могут отложить до марта, если Будапешт не даст своего согласия на это во время саммита сообщества. Встреча пройдет в Брюсселе 14-15 декабря.
Между тем канцлер Австралии Карл Нехаммер заявил, что его страна не согласится на начало переговоров о членстве Украины в ЕС в нынешних условиях, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru