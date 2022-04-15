Психиатр объяснил, зачем бойцам ВСУ могут понадобиться наркотики

По его словам, в боевых условиях чаще всего используют препараты, которые позволяют повысить физическую выносливость и долго обходиться без сна.

«Это так называемые психостимуляторы... кроме прочего, они улучшают настроение, причём настолько, что оно часто переходит в агрессию, всё это необходимо для ведения боевых действий», — подчеркнул специалист.

Комментируя сообщения в СМИ про употребление украинскими военными сильнодействующих препаратов Гончаров отметил, что в аптечке у любого бойца есть опиаты, которые работают как обезболивающее, однако из-за седативного эффекта «под ними особо не побегаешь».

Ранее заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН обвинил президента Украины Владимира Зеленского в наркомании.

