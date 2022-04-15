Психиатр объяснил, зачем бойцам ВСУ могут понадобиться наркотики
Врач-психиатр, нарколог Олег Гончаров заявил, что психотропные препараты всегда применялись во всех армиях и войнах, сообщает NEWS.ru.
По его словам, в боевых условиях чаще всего используют препараты, которые позволяют повысить физическую выносливость и долго обходиться без сна.
«Это так называемые психостимуляторы... кроме прочего, они улучшают настроение, причём настолько, что оно часто переходит в агрессию, всё это необходимо для ведения боевых действий», — подчеркнул специалист.
Комментируя сообщения в СМИ про употребление украинскими военными сильнодействующих препаратов Гончаров отметил, что в аптечке у любого бойца есть опиаты, которые работают как обезболивающее, однако из-за седативного эффекта «под ними особо не побегаешь».
Ранее заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН обвинил президента Украины Владимира Зеленского в наркомании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- Психиатр объяснил, зачем бойцам ВСУ могут понадобиться наркотики
- МИД: Москва высылает из страны 18 сотрудников представительства ЕС
- Самым богатым сенатором снова стал представитель Камчатки Пономарев
- Эксперт объяснил, к чему приведёт отказ ЕС от российских энергоносителей
- Политолог оценил вероятность объявления импичмента Байдену
- Самым богатым депутатом Госдумы стал Владимир Блоцкий из КПРФ
- Более 300 человек погибли за неделю в ДНР
- Совет продюсеров ИРИ назвал победителей конкурса национального контента
- 90 турецких моряков остаются заблокированными на 22 судах в портах Украины
- Глава Минпромторга Мантуров за 2021 год заработал в 70 раз больше президента Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru