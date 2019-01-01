Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Сербии осудил разрушение в Харькове памятника маршалу Георгию Жукову, сообщает пресс – служба нижней палаты Федерального собрания РФ.

События в Харькове он назвал проявлением цинизма и неблагодарности, подчеркнув при этом что акт вандализма «вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны», отмечает «Свободная пресса».

Ранее глава украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко объяснил в эфире НСН, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому понадобилось совершить в конце мая визит в Донбасс.