Украина

Спикер Госдумы возмущен харьковским цинизмом

3 июня14:28

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Сербии осудил разрушение в Харькове памятника маршалу Георгию Жукову, сообщает пресс – служба нижней палаты Федерального собрания РФ.

События в Харькове он назвал проявлением цинизма и неблагодарности, подчеркнув при этом что акт вандализма «вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны», отмечает «Свободная пресса».

Ранее глава украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко объяснил в эфире НСН, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому понадобилось совершить в конце мая визит в Донбасс.

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«Он поехал туда потому, что стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Потому, если бы он не ознакомился с ситуацией в самом начале своей каденции, можно было бы ставить вопрос… Сейчас он поехал посмотреть своими глазами, то, что называется рекогносцировка на местности. Пиара практически не было, характерных для него легких комментариев. Он знакомился с ситуацией, чтобы быть уверенным в тех предложениях, которые намерен делать», - сказал эксперт.



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ФОТО: РИА Новости
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