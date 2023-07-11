Spiegel: Германия после саммита НАТО выделит Украине помощь на 600 миллионов евро
Германия планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на 600 миллионов евро после саммита НАТО, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Отмечается, что ФРГ намерена поставить Киеву зенитно-ракетные системы ПВО, БМП, боеприпасы и беспилотники.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса намерены увеличить поставки артиллерийских боеприпасов на Украину. По его словам, украинские военные уже получили беспрецедентное количество различных типов боеприпасов, так как Киев использует тысячи снарядов каждый день. Он также отметил, что альянс с прошлой осени приступил к увеличению производственных мощностей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru