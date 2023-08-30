Spiegel: бойцы ВСУ пожаловались на нехватку инструкций по ремонту техники
Военнослужащие украинской армии говорят о нехватке справочников по ремонту поставленной немецкой техники на английском и украинском языках. Об этом пишет Spiegel.
В распоряжении издания оказалось письмо депутатов Андреаса Шварца и Себастьяна Шэфера руководству оборонного концерна Rheinmetall. Парламентарии обратили внимание, что солдатам ВСУ из-за отсутствия инструкций на английском и украинском языках зачастую приходится менять детали наугад.
Ранее газета Financial Times сообщила о нехватке квалифицированных переводчиков для подготовки украинских военнослужащих по западным стандартам.
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель в среду заявил о намерении ЕС создать фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы. Он уточнил, что на эти нужды направят пять миллиардов евро в год, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru