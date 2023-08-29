BI: Солдаты ВСУ назвали российские управляемые авиабомбы большой угрозой

Управляемые авиабомбы России представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на украинского военнослужащего.

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Он отметил, что такие бомбы являются мощным оружием. В статье также говорится, что военные Украины жалуются на то, что оно может сровнять с землей почти любые укрытия.

Ранее, 28 августа, газета Financial Times сообщила, что инструкторы Запада признали, что Украина не смогла добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил РФ возможности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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