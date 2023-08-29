BI: Солдаты ВСУ назвали российские управляемые авиабомбы большой угрозой
Управляемые авиабомбы России представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на украинского военнослужащего.
Он отметил, что такие бомбы являются мощным оружием. В статье также говорится, что военные Украины жалуются на то, что оно может сровнять с землей почти любые укрытия.
Ранее, 28 августа, газета Financial Times сообщила, что инструкторы Запада признали, что Украина не смогла добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил РФ возможности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru