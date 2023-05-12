«Штучное мошенничество»: Как не стать жертвой телефонных аферистов
Каждый телефонный разговор — источник потенциальной угрозы для человека, все нужно перепроверять, кто бы ни звонил и кем бы ни представлялся, сказал НСН Иван Соловьев.
В открытом доступе по-прежнему находятся базы данных, благодаря которым за определенные деньги можно получить вполне исчерпывающий информационный портрет человека и его окружения. Об этом в эфире НСН предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Ранее стало известно, что неизвестные «похитили» Акима Газиева, сына основателя лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева, и потребовали выкуп в $1 млн. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что Аким мог стать жертвой телефонных мошенников, так же, как и ранее мать советницы сенатора Елены Силкиной Татьяна Адабаш. В таких ситуациях жертвам звонят, запугивают, заставляют избавиться от SIM-карты и несколько дней не выходить на связь. Параллельно мошенники связываются с родственниками похищенного и требуют выкуп. По словам Соловьева, такого вида мошенничество — «ювелирная работа» для преступников.
«Есть традиционное телефонное мошенничество. В этом случае мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности банков и так далее. Они обманывают жертв сиюминутно с помощью всяческих уловок, запугивают, говорят о каких-то переводах на Украину, рассказывают об аудиопротоколировании разговора. Это делается для того, чтобы жертва повелась на ухищрения здесь и сейчас, перевела деньги, взяла кредит и так далее. А есть штучные мошенники, которые ведут свою жертву не менее месяца. Изучается вся информация о человеке — его окружение, родственники, наличие имущества. К сожалению, по-прежнему доступны базы данных, все еще можно за определенные деньги получить довольно исчерпывающий информационный портрет человека и его семьи», — сказал Соловьев.
По словам собеседника НСН, сегодняшние технологии (в том числе технология подмены номера) позволяют убедительно представляться кем угодно.
«Мошенники идут по конкретному пути, разработанному с помощью методов нейролингвистического программирования и накатанных преступных схем. Не исключено, что они действовали и в других странах, поскольку такое мошенничество в том числе имеет и международный характер. Преступники выдают жертвам настолько правдоподобную версию происходящего, что те всему верят и ведутся на это. А цель ясна — сорвать большой куш», — отметил эксперт.
Заслуженный юрист России добавил, что подобными методами действуют «фирмы», подконтрольные украинскому ЦИПсО (Центру информационно-психологических операций — прим. НСН).
«Они заставляют и пенсионеров, и молодых людей совершать квазидиверсии за обещание, например, вернуть похищенные деньги. Дескать, мы вам вернем деньги, если вы кинете бутылку с зажигательной смесью в военкомат, подожжете какую-нибудь электростанцию или что-то подложите на железнодорожные пути. Это все работа телефонных мошенников. Поэтому всегда все нужно перепроверять, кто бы ни звонил и кем бы ни представлялся. Помните, что каждый телефонный разговор — это источник потенциальной угрозы для человека», — добавил собеседник НСН.
В заключение Соловьев заявил, что таких телефонных мошенников можно обвинить в настоящем похищении человека.
«Налицо все признаки незаконного удержания человека против его воли. Это уже не просто статья 159 УК РФ — к ней добавляется еще одно тяжкое преступление, что в совокупности может дать 15 лет лишения свободы. Однако для этого, конечно, нужно задержать виновных. При этом не исключаю, что инициатор преступления находится или в другом регионе, или за пределами России, а используются лица, которые сами могут быть не до конца осведомлены обо всех деталях замысла. Поэтому задача правоохранителей — очень аккуратно отработать, чтобы выйти на истинных организаторов», — подытожил он.
Ранее пропавшую жену экс-командующего ВДВ Александра Колмакова Тамару нашли в съемной квартире. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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