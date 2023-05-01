Телеведущая Кудрявцева вычислила украинского мошенника с помощью вопроса про Крым

Видео разговора она опубликовала в своем Telegram. Злоумышленник связывается с телеведущей и заявляет, что ее личные данные попали в публичный доступ после утечки из банков, и якобы со счета Кудрявцевой списываются средства, и на ее имя оформляются кредиты.

«Скажите, а Крым чей?» — спросила телеведущая. Поняв, что его вычислили, мошенник ответил: «покамест ваш, Российской Федерации». После этого звонивший заявил, что Украина «заберет себе обратно» регион.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал наступление на Крым. Он полагает, что ВСУ смогут оттеснить российские силы, сообщает «Радиоточка НСН».

