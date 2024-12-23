Кремль сообщил о предложениях стран по организации встречи Путина и Трампа

Россия получила несколько предложений от зарубежных стран о возможной встрече президента Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом на брифинге заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

Ушаков уточнил, что такие предложения поступали неоднократно, но не раскрыл, о каких именно государствах идет речь. Он отметил, что тема встречи остается актуальной.