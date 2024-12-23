Кремль сообщил о предложениях стран по организации встречи Путина и Трампа

Россия получила несколько предложений от зарубежных стран о возможной встрече президента Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом на брифинге заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

Ушаков уточнил, что такие предложения поступали неоднократно, но не раскрыл, о каких именно государствах идет речь. Он отметил, что тема встречи остается актуальной.

Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным по Украине

Ранее Путин в ходе прямой линии выразил готовность к переговорам с Трампом в любое время. При этом он отверг мнение американского журналиста, предположившего, что встреча возможна только при ослаблении России.

Президент подчеркнул, что за последние два-три года Россия окрепла и принимает решения, руководствуясь своими национальными интересами, без оглядки на внешнее давление, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
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